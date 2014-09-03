Обама: НАТО должно взять обязательства по модернизации сил безопасности Украины
18:36, 03 сентября 2014Политика
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Североатлантический альянс должен принять конкретные обязательства относительно Украины по модернизации ее сил безопасности.
REUTERS
Об этом заявил президент США Барак Обама сегодня в Таллинне, сообщает корреспондент The Wall Street Journal Пол Сонн в "Твиттере".
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"Украина нуждается в большем, чем слова. НАТО необходимо принять конкретные обязательства по предоставлению помощи Украине модернизировать свои силы безопасности", - написал он.
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