Отказ от внеблокового статуса не может стать гарантией безопасности для Украины - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции на тему «Чем обернется для Украины отказ от внеблокового статуса?».

«На сегодняшний день можно констатировать, что внеблоковый статус не защитил Украину от тех неприятностей, которые происходили. Даже если рассматривать аннексию Крыма как отдельный вопрос, все, что происходит в Донбассе, показывает, что внеблоковый статус не может быть гарантией безопасности Украины», - сказал Толстов.

Читайте такжеБритания может принять участие в военных учениях в Украине - СМИОн считает, что намерение руководства Украины внести в законодательство положение о том, что Украина ориентируется на членство в НАТО, также не может служить гарантией безопасности Украины, поскольку необходимо решение НАТО о готовности начать с Украиной соответствующие действия, ведущие к членству, т.е. как минимум предоставить План действий по членству в Альянсе.

«На мой взгляд, перспектив членства Украины в НАТО на сегодняшний день нет, а до урегулирования конфликта их нет в принципе, поскольку НАТО не примет в свой состав государство, на территории которого идет война», - сказал Толстов.

Читайте такжеУкраина рассчитывает получить спецстатус в НАТО и статус союзника США По его мнению, для того, чтобы НАТО изменило свое отношение, Украина должна стать успешным государством, «а не страной, у которой постоянно есть неразрешимые проблемы, с которыми политическое руководство потенциально не может справиться».

Как сообщал УНИАН, 29 августа Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об отмене внеблокового статуса Украины и о возобновлении курса страны на членство в НАТО.