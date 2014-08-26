Порошенко готов предоставить Путину шанс "выйти из игры" достойно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Минске в ходе встречи в формате Украина - ЕС - «Евразийская тройка» (Россия, Беларусь, Казахстан).Читайте такжеПорошенко призвал участников встречи в Минске поддержать его мирный план

«Мировое сообщество уже проходило этапы конфронтации, сдерживания и изоляции и имело множество возможностей убедиться в том, что это путь в никуда. Будущее - за уважением норм международного права, добросовестным исполнением взятых на себя обязательств и развитием взаимовыгодного сотрудничества. Понимаю, что все вовлеченные в ситуацию игроки хотели бы выйти из нее достойно. И готов обсуждать различные варианты, которые обеспечат такую стратегию выхода, выхода в мирное будущее для Украины, выхода в мирное будущее для Европы», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в Минске на встрече присутствуют Порошенко, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Во встрече принимают участие и глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон, еврокомиссары Гюнтер Эттингер и Карл де Гухт.Читайте такжеСегодня в Минске решается судьба мира и Европы — Порошенко

На этой встрече стороны намерены достигнуть договоренностей относительно разрешения военного конфликта на Донбассе, а также провести переговоры в сфере энергетики и торговых отношений в рамках подписания Украиной соглашения об ассоциации с ЕС.