Из окружения в Иловайске вышли еще четыре бойца - советник Авакова
20:55, 02 сентября 2014Политика
0 0
Один боец из батальона "Миротворец", трое - из других подразделений.
REUTERS
Сегодня еще четверо бойцов сил АТО вышли из российского окружения в Иловайске.
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Читайте такжеИностранные журналисты обнародовали видео разрушенного Иловайска
"Перед визитом к вам мне позвонил командир батальона "Миротворец" и сообщил, что четыре наших бойца вышли из Иловайска. Один из "Миротворцев", трое из других подразделений", - отметил он.
Напомним, ранее командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко сообщил, что из окружения под Иловайском вышли 11 украинских бойцов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter