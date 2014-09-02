Из окружения в Иловайске вышли еще четыре бойца - советник Авакова

Сегодня еще четверо бойцов сил АТО вышли из российского окружения в Иловайске.

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Перед визитом к вам мне позвонил командир батальона "Миротворец" и сообщил, что четыре наших бойца вышли из Иловайска. Один из "Миротворцев", трое из других подразделений", - отметил он.

Напомним, ранее командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко сообщил, что из окружения под Иловайском вышли 11 украинских бойцов.