Боевики запрещают жителям уезжать из оккупированных населенных пунктов

Боевики запрещают местным мирным жителям уезжать из временно оккупированных населенных пунктов Донбасса.

Об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. Читайте такжеЖелезнодорожный вокзал Донецка будет работать в сокращенном режиме "Мирному населению запрещаются выезды из контролируемых боевиками населенных пунктов. Так, жители города Горловка Донецкой области практически не передвигаются по городу, опасаясь вооруженных террористов, которые патрулируют улицы и охраняют блокпосты", - отметил он.

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