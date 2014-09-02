Боевики запрещают жителям уезжать из оккупированных населенных пунктов

19:15, 02 сентября 2014
Политика
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Боевики запрещают местным мирным жителям уезжать из временно оккупированных населенных пунктов Донбасса.

Горловка / wikimedia.org

Об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"Мирному населению запрещаются выезды из контролируемых боевиками населенных пунктов. Так, жители города Горловка Донецкой области практически не передвигаются по городу, опасаясь вооруженных террористов, которые патрулируют улицы и охраняют блокпосты", - отметил он.

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