МИД: Украина стала площадкой столкновения Запада и Востока, на кону - безопасность Европы

В МИД Украины заявляют, что Россия от скрытой войны перешла к открытому вооруженному вторжению на территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге директор Департамента политики и коммуникаций МИД Украины Евгений Перебийнис.

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“В течение последней недели ситуация на востоке Украины претерпела кардинальные изменения. Российская Федерация от скрытой войны перешла к открытому вооруженному вторжению на территорию Украины”, - сказал Перебийнис.

Он отметил, что, по информации силовых структур, на территории Украины действует не менее 4 батальонно-тактических групп российских вооруженных сил.

“Мы расцениваем это как дерзкий акт агрессии. В этой ситуации Украина будет принимать все меры для реализации своего неотъемлемого права на самооборону, в том числе в соответствии со статьей 51 Устава ООН”, - сказал Перебийнис.

По его словам, своими дерзкими действиями накануне саммитов ЕС и НАТО Россия продемонстрировала пренебрежение к международному праву, бросила вызов всему демократическому миру, фактически разрушив современный мировой порядок.

Как сказал Перебийнис, своими действиями Россия пытается дестабилизировать не только Украину, но и весь регион.

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“Украина уже де-факто стала площадкой столкновения между Западом и Востоком, на кону которого - будущее демократии и безопасности на Европейском континенте”, - подчеркнул он.

По словам Перебийноса, сегодня Европа стоит не перед тактическим, а перед фундаментальным стратегическим вызовом, поскольку агрессором является военная ядерная сила, которая не считается с цивилизованными общепринятыми нормы и вызывающе игнорирует международное право. “В этих условиях Украина рассчитывает, что международное демократическое сообщество, в первую очередь НАТО, ЕС, стратегические партнеры Украины окажут нашему государству действенную помощь для отпора российской агрессии”, - сказал Перебийнис.