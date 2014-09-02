Силы АТО продолжают контролировать Донецкий аэропорт под круглосуточным обстрелом

Украинские войска продолжают держать Донецкой аэропорт, несмотря на сообщения о его сдаче.

Об этом "Украинской правде" сообщил один из бойцов, который находится в Донецком аэропорту.

"Мы здесь в аэропорту стоим, держим. несмотря на какую-то странную информацию, что мы там что-то сдали. Мы полностью держим весь аэропорт", - сообщил боец.

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"Вчера атаки ослабели. А вот два дня назад нас очень активно накрывали, почти круглые сутки. Накрывали "Градами", минометами", - добавил он.

"Они обстреливают нас со стороны Донецка, кроме того, выездными минометами обстреливают мирное население, а рассказывают, что это бьют украинские войска из аэропорта", - добавил он.

Отвечая на вопрос, что среди боевиков и российских СМИ распространяют информацию о том, что в Донецком аэропорту видели иностранцев, в том числе поляков, боец сказал:

"И нет здесь никаких иностранцев, здесь мы. Это все ложь. Они уже рассказывали, что захватили аэропорт, что мы все в плену… это все неправда", - добавил он.