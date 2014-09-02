На Луганщине россияне обстреляли позиции украинской армии из РСЗО "Ураган"

Об этом сообщает сайт СНБО.

"На северном направлении русскими с территории РФ были обстреляны позиции ВСУ вблизи с. Победа Луганской области с применением систем залпового огня «Смерч». Также с российской территории обстреляны населенные пункты в Станично-Луганском р-не", - говорится в сообщении. Читайте такжеТимчук: российские военные обстреляли медицинскую колонну сил АТО

Напомним, с территории России регулярно ведется обстрел территории Украины. 1 сентября россияне из установок реактивной систем залпового огня"Ураган" обстреляли артиллерийские позиции ВСУ.