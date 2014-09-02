На Луганщине россияне обстреляли позиции украинской армии из РСЗО "Ураган"
13:14, 02 сентября 2014Политика
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С территории РФ обстреляли позиции украинской армии из реактивной системы залпового огня.
РСЗО 9К58 "Смерч" / Фото УНИАН
Об этом сообщает сайт СНБО.
"На северном направлении русскими с территории РФ были обстреляны позиции ВСУ вблизи с. Победа Луганской области с применением систем залпового огня «Смерч». Также с российской территории обстреляны населенные пункты в Станично-Луганском р-не", - говорится в сообщении. Читайте такжеТимчук: российские военные обстреляли медицинскую колонну сил АТО
Напомним, с территории России регулярно ведется обстрел территории Украины. 1 сентября россияне из установок реактивной систем залпового огня"Ураган" обстреляли артиллерийские позиции ВСУ.
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