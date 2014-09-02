Госпогранслужба опубликовала видео одного из катеров, подбитых у Мариуполя

Как уже сообщалось, в 15:10 31 августа был осуществлен обстрел из артиллерийских установок катеров Мариупольского отряда морской охраны "Гриф" и "Калкан". Они находились в 3 милях от берега в районе населенного пункта Безымянное.

В результате обстрела на катере "Гриф" возник пожар, после чего он затонул. На спасение экипажа прибыли другие катера Морской охраны, благодаря чему были спасены 8 моряков, из которых 7 были с ранениями и ожогами. Поиски еще 2 пограничников продолжаются.

Обстоятельства события расследуются.