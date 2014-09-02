Сегодня Обама прибудет в Эстонию, где планирует встретиться с лидерами стран Балтии
Перед саммитом НАТО в Великобритании президент США посетит Эстонию.
Президент США Барак Обама сегодня прибывает в Европу. Он посетит Эстонию, откуда направится в Великобританию на саммит союза НАТО. Визиту Обамы в Эстонии придаётся особое значение в связи с беспрецедентной за последние десятилетия напряжённостью между Россией и Западом по поводу вооружённого конфликта на востоке Украины, сообщает Радио Свобода.
США и их восточноевропейские союзники в последние месяцы ввели против России санкции в сфере финансов, промышленного сотрудничества и торговли.
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Прибытие Обамы в Эстонию ожидается вечером 2 сентября. На следующий день он встретится с президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом, а также президентами Латвии и Литвы. Саммит НАТО в Уэльсе пройдёт 4 и 5 августа.