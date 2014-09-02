Тымчук: российские военные обстреляли медицинскую колонну сил АТО

Близ Ленино, что на Луганщине, военнослужащие РФ из засады обстреляли медицинскую колонну украинских войск при том, что автомобили колонны имели соответствующую маркировку.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"На занятой территории российские войска выставляют блокпосты и оборудуют опорные пункты. Скопление подразделений ВС РФ зафиксировано в районах н.п.Васильевка, Раздольное и Комсомольское", - пишет он.

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По его словам, позиции украинских военных продолжают обстреливать в районах н.п.Тоненькое, Станица Луганская и Веселая Гора. Также подразделения сил АТО были обстреляны из РСЗО «Смерч» с территории России.

В свою очередь, украинские войска проводят перегруппировку сил, подтягивая резервы и нанося противнику ответные удары.

По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», силы АТО уничтожили 1 единицу БМ-21 «Град» и несколько единиц автомобильной техники противника.