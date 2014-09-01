Порошенко обдумывает возможность введения в Украине военного положения - депутат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам послесовещания лидеров парламентских фракций и групп с президентом Украины сказал лидер фракции "Свобода" Олег Тягнибок.

“Я в очередной раз спросил президента, в чем задержка относительно введения военного положения, учитывая то, что уже все признают, что у нас сегодня никакая не антитеррористическая операция, а реально откровенно ведется война с РФ... президент ответил, что он обдумывает возможность внесения в парламент вопроса о необходимости введения военного положения в Украине”, - сказал Тягнибок.

Он добавил, что “для этого должны произойти еще какие-то там определенные действия или определенные события”.

Отвечая на вопрос, о чем именно идет речь, депутат отметил, что, очевидно, речь идет о еще большем обострении ситуации на фронте.

“Хотя после тех событий, которые сейчас произошли под Иловайском, и событий, которые сейчас происходят в Луганской области, в частности, в Луганске, когда наши оставили луганский аэропорт, и эти события, когда есть возможность образования еще нескольких котлов. В частности, неутешительная ситуация вокруг Дебальцево. Конечно, как по мне, военное положение нужно вводить как можно скорее”, - сказал Тягнибок.

В то же время, лидер фракции “Батькивщина” Сергей Соболев считает, что военное положение не будет введено.

“Я думаю, что та информация, которую мы получили, по состоянию на сегодня, есть все основания считать, что вряд ли военное положение будет введено”, - сказал депутат.

“Более того, я убежден, что в той ситуации те, кто надеялись, что через военное положение можно сорвать выборы, - это чистое политиканство”, - добавил Соболев.

Читайте такжеПредседатель депутатской группы поддержал введение военного положенияВ нынешних условиях, считает он, ситуация пока еще позволяет не вводить военное положение.

“Скорее всего, такое решение не будет принято”, - отметил депутат.