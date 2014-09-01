На сегодняшних переговорах в Минске будут присутствовать боевики "ДНР" - СМИ

Сегодня, 1 сентября, контактная группа по решению кризиса на Востоке Украины планирует провести заседание в Минске.

Контактная группа состоит из представителей России, Украины и ОБСЕ. Как сообщает российское агентство "ИТАР-ТАСС", на встрече будут присутствовать боевики из террористической "ДНР". Напомним, предыдущая встреча в Минске состоялась 26 августа. Мировые СМИ назвали ее практически безрезультатной.

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