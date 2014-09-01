НАТО не известно об офицерах альянса, якобы заблокированных в Мариуполе
17:14, 01 сентября 2014Политика
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НАТО ничего не известно о якобы заблокированных в Мариуполе офицерах альянса.
В НАТО опровергли информацию о своих офицеров в Мариуполе / Фото : NATO.int
Об этом в понедельник в Брюсселе сообщила представитель альянса Оана Лунгеску, комментируя соответствующую информацию, распространенную российским агентством ИТАР-ТАСС.
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"Я бы не сказала, что ИТАР-ТАСС, или другие российские информационные агентства всегда имеют достоверную информацию. В этом конкретном случае я могу сказать, что мне не известно ни о каких натовских офицерах в Мариуполе", - сказала она.
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