НАТО не известно об офицерах альянса, якобы заблокированных в Мариуполе

Об этом в понедельник в Брюсселе сообщила представитель альянса Оана Лунгеску, комментируя соответствующую информацию, распространенную российским агентством ИТАР-ТАСС.

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"Я бы не сказала, что ИТАР-ТАСС, или другие российские информационные агентства всегда имеют достоверную информацию. В этом конкретном случае я могу сказать, что мне не известно ни о каких натовских офицерах в Мариуполе", - сказала она.