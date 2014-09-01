НАТО не известно об офицерах альянса, якобы заблокированных в Мариуполе

17:14, 01 сентября 2014
Политика
1 0

НАТО ничего не известно о якобы заблокированных в Мариуполе офицерах альянса.

В НАТО спростували інформацію про своїх офіцерів у Маріуполі / Фото : NATO.int

Об этом в понедельник в Брюсселе сообщила представитель альянса Оана Лунгеску, комментируя соответствующую информацию, распространенную российским агентством ИТАР-ТАСС.

Читайте такжеРасмуссен: Украина получит поддержку на саммите НАТО

"Я бы не сказала, что ИТАР-ТАСС, или другие российские информационные агентства всегда имеют достоверную информацию. В этом конкретном случае я могу сказать, что мне не известно ни о каких натовских офицерах в Мариуполе", - сказала она.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter