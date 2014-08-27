Le Monde: Встреча Порошенко и Путина была практически безрезультатной

В статье, которая называется «Встреча Порошенко и Путина была практически безрезультатной», опубликованной во французской газете Le Monde, говорится о том, что на переговорах между президентами Украины и России, которые состоялись во вторник 26 августа в Минске, не было достигнуто никакого конкретного прогресса в урегулировании конфликта между сепаратистами и украинскими властями в восточной Украине. Петр Порошенко и Владимир Путин общались наедине в течение более двух часов «на полях» регионального саммита в столице Беларуси, на котором присутствовали лидеры Европейского Союза.

Во время открытия саммита г-н Порошенко заявил, что готов обсудить все варианты, которые могли бы позволить положить конец насилию, объявив в присутствии прессы, что «судьба мира и Европы будет решаться во время этой встречи». Единственное предварительное условие, по его мнению: более жесткий контроль над российско-украинской границей и прекращение поставок оружия повстанцам-сепаратистам со стороны Москвы.

Читайте такжеЭксперты предостерегают власть от надежд относительно диалога с Путиным

Президент России еще раз повторил, что нынешний конфликт «не может быть разрешен путем продолжения военной эскалации, без того чтобы принять во внимание жизненно важные интересы южно-восточных регионов и начать диалог с их представителями».

«Дорожная карта»

В конце саммита его риторика не изменилась. «Россия будет делать все для мирного процесса, если он начнется», – сказал Путин перед журналистами после завершения встречи, еще раз напомнив о позиции России, согласно которой Киев должен выполнить все необходимые условия для прекращения огня.

На что Петр Порошенко непрямо ответил в коммюнике: «Будет разработана «дорожная карта», чтобы как можно быстрее добиться прекращения огня, но обязательно в двустороннем порядке». По словам Порошенко, эту «дорожную карту», которая должна привести к исполнению его мирного плана, поддержали все «без исключения» лидеры стран, присутствовавших в Минске, несмотря на то, что переговоры с Владимиром Путиным были «очень сложными».

Читайте такжеТрехсторонние газовые переговоры могут пройти 6 сентября в Брюсселе или Берлине

Президент России, однако, заявил после встречи, что Россия и Украина договорились возобновить переговоры о поставках газа, которые Москва прекратила в июне из-за неоплаченных долгов и разногласий по поводу цены. Наконец, Путин сообщил, что он получил «согласие» Порошенко на отправку Россией гуманитарной помощи на восток Украины.

Российских солдат захватили в Украине

Эта встреча двух лидеров, вторая после короткой встречи в Нормандии в июне, проходила на фоне эскалации конфликта на сепаратистском востоке Украины, где украинские военные впервые взяли в плен российских солдат.

Украинские власти распространили видеозапись, на которой российские десантники, задержанные возле украинского населенного пункта Зеркальный, расположенном на расстоянии около 20 км от границы, дают показания. Десять из них были задержаны. «Я не получал информацию от Министерства обороны [России]. Но я слышал, что они патрулировали ситуацию на границе и могли случайно оказаться на территории Украины», – сказал Владимир Путин по этому поводу в конце разговора с Порошенко.

Читайте такжеЗадержанные российские десантники не являются военнопленными - СНБО

Российские власти ранее подтвердили арест солдат, что стало первым материальным доказательством участия российских регулярных войск в боевых действиях. Но они убеждали, что солдаты патрулировали границу и перешли её «случайно». Украинские спецслужбы, тем не менее, опубликовали видео, на котором один из задержанных солдат признал, что вся группа не могла заблудиться таким образом.

Силы Украины на исходе

То, что Россия продолжает поддерживать сепаратистов, может означать, что конфликт затянется надолго, притом, что уже более 2 тыс. человек погибли в Донбассе с начала кризиса. Но силы украинской армии, кажется, на исходе: ​​правительство объявило о третьей волне мобилизации резервистов, а в некоторых подразделения давно уже должна была произойти ротация.

Президент Порошенко объявил в понедельник, что 2,2 млрд. евро будет выделено вооруженным силам в ближайшие годы, но страна истощена финансово и оборудование все еще в очень плохом состоянии.