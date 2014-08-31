ЕС хочет перейти к санкциям против всех, кто сотрудничает с сепаратистами на Донбассе

09:38, 31 августа 2014
Политика
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Совет Европы просит Еврокомиссию разработать предложения, которые бы позволяли включать в санкционные списки всех физических и юридических лиц, сотрудничающих с сепаратистами на Донбассе.

REUTERS

Об этом говорится в релизе по итогам вчерашнего заседания Совета.

"Совет просит Комиссию включить в эти предложения положение, на основании которого все лица и организации, имеющие отношение к сепаратистским группам на Донбассе, будут включены в перечень (тех, к кому будут применяться санкции - ред.)", - сказано в сообщении.

Предложения по санкциям должны быть разработаны в течение недели.

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