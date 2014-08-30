Переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе возобновятся в понедельник

Президент Украины Петр Порошенко считает, что возобновление работы Трехсторонней контактной группы будет способствовать эффективной имплементации мирного плана для Донбасса и урегулированию ситуации путем переговоров.

Об этом глава государства заявил на брифинге в Брюсселе по завершению своего однодневного рабочего визита, передает собственный корреспондент УНИАН.

Порошенко отметил, что в переговорах примут участие представитель ОБСЕ, Посол России в Украине Михаил Зурабов и второй президент Украины Леонид Кучма.

«Трехсторонняя контактная группа будет встречаться в понедельник», - сообщил глава государства.

Читайте такжеПорошенко заявил перед европейскими лидерами, что Украина защищает границы ЕвропыПо словам Порошенко, стороны должны обсудить вопрос освобождения заложников, которые незаконно находятся на территории России, работу мониторинговой миссии ОБСЕ на украинско-российской границе и формат прекращения огня.

Президент подчеркнул, что сейчас ситуация в Донецкой и Луганской областях достигла такого предела, когда уже нельзя будет ничего изменить», поэтому стороны должны сесть за стол переговоров.

«Надо остановить все и начать дипломатический формат переговоров», - подчеркнул Порошенко.

Президент сообщил, что на следующей неделе будет опубликован "проект мирного плана".