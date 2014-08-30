Порошенко: Украина получит от ЕС дополнительно еще один миллиард евро

Об этом он заявил на пресс-конференции, которая состоялась в субботу в Брюсселе по окончании его участия в саммите ЕС, передает собственный корреспондент УНИАН.

”Мы договорились, что будет принята третья волна макрофинансовой помощи для Украины в размере займа в 1 млрд евро. Это дополнительно до конца года Украина получит 510 млн евро займа и 250 млн евро в виде безвозвратного гранта, которым Европейский Союз поддержит Украину в этой сложной ситуации”, - сообщил Порошенко.

Читайте такжеПрезидент Еврокомиссии Баррозу посетит Украину 12 сентября - Порошенко

Кроме того, стороны обсудили вопросы оказания ”срочной гуманитарной помощи для подготовки восточных регионов Украины к зиме, немедленного снабжения совместно с правительством Украины продовольствия, средств защиты, других вещей, в которых сегодня остро нуждаются в Донецк и Луганск”.