Вместо Порошенко на инаугурации Президента Турции Эрдогана присутствовал Джемилев
20:13, 28 августа 2014Политика
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Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев по поручению Петра Порошенко принял участие в церемонии инаугурации Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
REUTERS
Об этом на своей странице в соцсети написал Глава Меджлиса Рефат Чубаров. Читайте такжеПорошенко поздравил Эрдогана с победой на выборах Президента Турции
"По поручению Президента Украины Петра Порошенко официальная делегация Украины во главе с лидером крымскотатарского народа, Уполномоченным Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа агъа Джемилевым принял участие в торжественной церемонии инаугурации Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана", - написал Чубаров.
Как известно, Президент Украины Петр Порошенко, в связи с вторжением российских войск на территорию Украины, в последний момент отменил свой визит в Турцию и срочно созвал заседание СНБО Украины.
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