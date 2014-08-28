Вместо Порошенко на инаугурации Президента Турции Эрдогана присутствовал Джемилев

Об этом на своей странице в соцсети написал Глава Меджлиса Рефат Чубаров. Читайте такжеПорошенко поздравил Эрдогана с победой на выборах Президента Турции

"По поручению Президента Украины Петра Порошенко официальная делегация Украины во главе с лидером крымскотатарского народа, Уполномоченным Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа агъа Джемилевым принял участие в торжественной церемонии инаугурации Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана", - написал Чубаров.

Как известно, Президент Украины Петр Порошенко, в связи с вторжением российских войск на территорию Украины, в последний момент отменил свой визит в Турцию и срочно созвал заседание СНБО Украины.