В штаб-квартире Альянса пройдет экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО
В штаб-квартире НАТО пройдет экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в миссии Украины при НАТО.
"В пятницу по инициативе Киева состоится экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО в связи с обострением военной эскалации со стороны России против Украины", - отметили в миссии.
В штаб-квартире НАТО эту информацию подтвердили.
Как сообщал УНИАН, на протяжении последних суток произошло резкое обострение ситуации в Донецкой области, где, по данным СНБО Украины, российские военные захватили город Новоазовск и ряд населенных пунктов Новоазовского, Старобешевского и Амвросиевского районов.
В связи с этим сегодня, 28 августа, президент Украины Петр Порошенко отменил свой рабочий визит в Турцию и созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны для разработки плана последующих действий.
Кроме того, Порошенко отметил, что Украина срочно будет инициировать созыв заседания Совета безопасности ООН. «Мир должен дать оценку резкому обострению ситуации в Украине», - сказал он.
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Также, по словам президента, Украина обратится к своим европейским партнерам с призывом созвать чрезвычайное заседание Совета Европейского Союза.
Совет безопасности ООН уже созвал экстренное заседание по ситуации в Украине.