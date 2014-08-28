Депутат направил Минобразования перечень педагогов, которые поддерживали “ДНР”

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил общественный деятель Арсений Пушкаренко.

“Мы направляем письмо господину Квиту с фактами и фамилиями с тем, чтобы он мог реализовать собственную же инициативу”, - сказал он и добавил, что сейчас большинство этих лиц и дальше занимают свои рабочие места в заведениях образования.

Так, Павловский обращается к Квиту с требованием немедленно принять меры, предусмотренные действующим законодательством, в отношении педагогов, которые сотрудничали с террористической организацию “ДНР”, были пособниками террористов и сепаратистов, проповедовали идеи раскола территориальной целостности и отрицали существование Украинского государства в городах Донецк и Славянск Донецкой области.

В перечень из 16 педагогов, которые были участниками и поддерживали “ДНР”, входят, в частности, проректор Донецкого национального университета, депутат Донецкого горсовета от Партии регионов, “министр образования ДНР” Татьяна Мармазова, доценты кафедры политологии ДОННУ, “депутат ДНР” Кирилл Черкашин, доцент ДОННУ, один из лидеров партии “Руський блок” Сергей Бунтовский, а также другие преподаватели ДОННУ: Андрей Коновалов, Дмитрий Посредников, Дмитрий Муза.

Также это преподаватель одного из лицеев Донецка Артем Ольхин, начальник городского отдела образования Славянска Александр Зубарев, учителя разных школ Славянска, которые также являются депутатами горсовета от КПУ: Вячеслав Загоруйко, Валентина Ларина; учителя школ в Славянске Галина Бирченко, Ольга Фоминская и Андрей Шалда.

Также это методисты учебно-методического центра Славянска Лидия Мазанова, Людмила Савина та Ирина Черникова.

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Пушкаренко выразил надежду, что указанные педагоги будут, по крайней мере, уволены.

Он также напомнил, что ранее ими был обнародован список из 15 лиц, которые сотрудничали из “ДНР”, и сейчас этот список находится в СБУ, проводятся следственные действия.

Как сообщал УНИАН, ранее министр образования и науки Украины Сергей Квит заверял, что педагоги, которые сотрудничали с террористическими организациями “ДНР” и “ЛНР”, в сфере образования больше не будут работать.

Речь “идет не только о директорах, а речь идет о тех, скажем так, педагогов, которые поддерживали террористическую власть и организовывали так называемые референдумы, которые запугивали директоров школ”, - сказал министр.