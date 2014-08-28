В больницу на Луганщине прибыли медики из РФ, началась доставка раненных боевиков
14:55, 28 августа 2014Политика
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В Краснодонскую центральную городскую больницу прибыли российские врачи.
REUTERS
В Краснодонскую центральную городскую больницу прибыл медперсонал - граждане РФ с медицинским оборудованием, продолжается массовая доставка в больницу раненных террористов.
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Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины на своей странице в Твиттере.
Также в СНБО отмечают, что «присутствие врачей РФ на контролируемой террористами территории - свидетельство участия в боевых действиях кадровых российских военных».
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