В больницу на Луганщине прибыли медики из РФ, началась доставка раненных боевиков

В Краснодонскую центральную городскую больницу прибыл медперсонал - граждане РФ с медицинским оборудованием, продолжается массовая доставка в больницу раненных террористов.

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Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины на своей странице в Твиттере.

Также в СНБО отмечают, что «присутствие врачей РФ на контролируемой террористами территории - свидетельство участия в боевых действиях кадровых российских военных».