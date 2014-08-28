На шахте Засядько из-за обстрела под землей застряли 104 человека

В этот момент под землей работали 104 человека.

Восстановить энергоснабжение угольного предприятия и поднять шахтеров на поверхность пока не представляется возможным из-за непрекращающихся обстрелов.

Читайте такжеНа Донбассе шахту "Комсомолец" обстреляли из артиллерии, внутри было семеро горняков Ранее, 21 августа, сообщалось, что территория промышленной площадки шахты «Комсомолец Донбасса» подверглась артобстрелу, снаряды попали в здание административного комплекса, механического цеха, а также были повреждены 3 автобуса и 3 КрАЗа для перевозки горной массы. Сотрудники шахты смогли укрыться в бомбоубежище на территории предприятия, пострадавших не было.