На шахте Засядько из-за обстрела под землей застряли 104 человека
12:36, 28 августа 2014Политика
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Сегодня, 28 августа в результате артобстрела Киевского района была полностью обесточена шахта им. А.Ф.Засядько.
REUTERS
В этот момент под землей работали 104 человека.
Восстановить энергоснабжение угольного предприятия и поднять шахтеров на поверхность пока не представляется возможным из-за непрекращающихся обстрелов.
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