Польша отправила украинским военным первую партию гуманитарной помощи

Министерство обороны Польши 26 августа отправило в Украину первую партию гуманитарной помощи, которая должна быть доставлена военным еще до конца августа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«По просьбе украинской стороны польское Министерство обороны приготовило первые грузы гуманитарной помощи. Они должны попасть к тем, кто в ней нуждается, еще до конца августа», - говорится в сообщении.

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Минобороны Польши напомнило, что в общей сложности планирует отправить в Украину около 320 тонн гуманитарного груза, в том числе продукты питания с длительным сроком пригодности, матрасы, одеяла и постельное белье. Груз будет доставлен в одну из воинских частей возле Львова.

Передача помощи проходит в соответствии с достигнутыми между министерствами обороны Польши и Украины договоренностями от 14 августа.