Украинских силовиков атакуют из России (карта АТО)

Об этом сообщает информационно-аналитический центр СНБО.

"Ситуация в зоне проведения АТО отмечается активизацией действий боевиков и ВС Российской Федерации на восточном и южном направлениях в Донецкой области и увеличением провокаций на украинско-российском приграничье", - говорится в сообщении.

Так, после вчерашнего прорыва границы в районе Новоазовска высокоточными ударами украинской артиллерии и авиации были уничтожены 12 БМД противника. Сейчас украинские военные закрепились на оборонительных рубежах под Новоазовском. Обстрел самого Новоазовска российскими наемниками продолжается.

Читайте такжеВ СНБО опровергают информацию об окружении сил АТО под ІловайськомКроме того, опубликованная СНБО карта ситуации в зоне АТО свидетельствует, что террористы нанесли удары с территории России в направлении Авдеевки Донецкой области и в направлении Луганска.

Также 25 августа на участке «Красная Таловка» Луганской области была обнаружена диверсионно-разведывательная группа, которая пересекла границу с территории России. В 15:00 хорошо замаскированный пограничный наряд автоматным огнем остановил продвижение диверсантов. Для подкрепления к месту боя прибыли дополнительные оперативно-боевые группы пограничников. Ожесточенный бой с российскими наемниками длился 2,5 часа.

Кроме того, украинских пограничников обстреляли неуправляемыми реактивными снарядами 2 боевых вертолета Ми-24 Вооруженных сил РФ. Во время боя погибли 4 пограничники, трое ранены. Благодаря действиям героев прорыв через границу не состоялся. Противник понес значительные потери. Раненых и убитых диверсантов с поля боя в Россию эвакуировали на БМП под прикрытием огня БТРов и вертолетов.

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