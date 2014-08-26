В Минске началась встреча в формате Украина - ЕС - "Евразийская тройка"

В Минске началась встреча в формате Украина - Европейский Союз - «Евразийская тройка» (Россия, Беларусь, Казахстан), передает корреспондент УНИАН.

Во встрече принимают участие президенты Украины - Петр Порошенко, России - Владимир Путин, Беларуси - Александр Лукашенко, Казахстана - Нурсултан Назарбаев, а также верховный представитель ЕС по вопросам безопасности и внешней политики Кэтрин Эштон, вице-президент Еврокомиссии - комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер, комиссар ЕС по вопросам торговли Карл де Гухт.

Читайте такжеПорошенко надеется, что результатом встречи в Минске станет мир

Встреча началась с выступления Лукашенко.

В ходе встречи запланировано, в частности, обсуждение вопросов, связанных с имплементацией Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, энергетической безопасности и стабилизации ситуации на Донбассе.