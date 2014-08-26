Сегодня в Минске решается судьба мира и Европы — Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил, выступая на этой встрече.

«Сегодня в Минске, безусловно, решается судьба мира и судьба Европы. Именно так я оцениваю потенциал нашей встречи. Мы должны вместе найти единственно правильное решение, от которого зависит не много-не мало — мир на континенте... Я бы хотел, чтобы в результате сегодняшней встречи мы приблизились к общему пониманию нескольких важнейших вещей, прежде всего, это уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, в том числе Украины», - подчеркнул Порошенко.Читайте такжеПорошенко пожал руку Путину

Президент Украины поблагодарил всех участников встречи за участие.

Как сообщал УНИАН, в Минске на встрече присутствуют Порошенко, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Во встрече принимают участие и глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон, еврокомиссары Гюнтер Эттингер и Карл де Гухт.

На этой встрече стороны намерены достигнуть договоренностей относительно разрешения военного конфликта на Донбассе, а также провести переговоры в сфере энергетики и торговых отношений в рамках подписания Украиной соглашения об ассоциации с ЕС.