Посол США в Украине: Россия начала контрнаступление
14:34, 26 августа 2014Политика
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Россия фактически начала целенаправленное контрнаступление на Украину.
REUTERS
Об этом написал посол США в УкраинеДжеффри Пайетт в своем "Твиттере". "Новые колонны российских танков и тяжелого оружия, пересекающих границу Украины, свидетельствуют о том, что направленное контрнаступление уже началось", - отметил посол.
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Накануне ряд средств массовой информации со ссылкой на источники сообщил о вторжении на территорию Украины российской колонны с вооружением и военной техникой.
Новые колонны российских танков и тяжелого оружия, пересекающих границу #Украина, свидетельствуют о том, что направленный контрнаступление уже начался
- Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) 26 августа 2014
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