Посол США в Украине: Россия начала контрнаступление

Об этом написал посол США в УкраинеДжеффри Пайетт в своем "Твиттере". "Новые колонны российских танков и тяжелого оружия, пересекающих границу Украины, свидетельствуют о том, что направленное контрнаступление уже началось", - отметил посол.

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Накануне ряд средств массовой информации со ссылкой на источники сообщил о вторжении на территорию Украины российской колонны с вооружением и военной техникой.