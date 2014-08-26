Путин прибыл в Минск
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск, где проведет совместные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, представителями Евросоюза и главами государств Таможенного союза Александром Лукашенко и Нурсултаном Назарбаевым.
Стороны намерены обсудить урегулирования украинского кризиса, а также экономическое взаимодействие в связи с подписанием Киевом Соглашения об ассоциации с ЕС, передает РИА Новости.
Российское агентство отмечает, что «главной интригой» рабочего визита Путина в Беларусь является возможность двусторонней встречи с президентом Украины.
Читайте такжеПорошенко надеется, что результатом встречи в Минске станет мирРанее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на возможной встрече президентов РФ и Украины будут обсуждаться украинский кризис, гуманитарная помощь, потоки беженцев и двусторонние отношения в связи с подписанием Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.
Как ожидается, в Минске состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств, затем к встрече присоединятся представители Европейского Союза и Украины.