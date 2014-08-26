Путин прибыл в Минск

Стороны намерены обсудить урегулирования украинского кризиса, а также экономическое взаимодействие в связи с подписанием Киевом Соглашения об ассоциации с ЕС, передает РИА Новости.

Российское агентство отмечает, что «главной интригой» рабочего визита Путина в Беларусь является возможность двусторонней встречи с президентом Украины.

Читайте такжеПорошенко надеется, что результатом встречи в Минске станет мирРанее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на возможной встрече президентов РФ и Украины будут обсуждаться украинский кризис, гуманитарная помощь, потоки беженцев и двусторонние отношения в связи с подписанием Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Как ожидается, в Минске состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств, затем к встрече присоединятся представители Европейского Союза и Украины.