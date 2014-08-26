Боевики продолжают обстреливать Луганск. В городе остается много пенсионеров и маленьких детей

Как сообщила УНИАН пресс-служба городского совета, по информации жителей, ежедневно происходят новые разрушения. Так, за прошедшие дни под обстрел попала улица Оборонная, здание горводоканала, территория в районе Луганского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, здание облгосадминистрации, территория в районе магазина «За рулем». Также по сообщениям горожан, разрушен подземный переход в районе Центрального рынка.

Информация о пострадавших и раненых в результате обстрелов уточняется.

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Блокада областного центра, в котором остается большая часть жителей, среди которых много пожилых людей и семей с маленькими детьми, продолжается. Горожане живут в условиях отсутствия света и воды, также длительное время в Луганске не работает мобильная и стационарная связь.

Несмотря на постоянные обстрелы, люди вынуждены выходить в город для того, чтобы приобрести самые необходимые продукты питания и воду. Некоторые набирают воду на улицах в местах порывов водопроводных труб. По сообщениям местных жителей, в городе можно увидеть людей, которые несут пакеты продуктов из гуманитарной помощи.

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Медикаменты и топливо в город не поставляют длительное время. Также не выплачиваются зарплаты, пенсии и социальные выплаты.