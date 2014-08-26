Тарута: Если в Минске удастся договориться, Донбасс зачистят за 2-3 недели

Ситуация на Донбассе в ближайшей перспективе будет зависеть от количества переброшенных войск и техники с территории России. Такое мнение выразил в комментарии ZN.UA глава Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута.

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"Если сегодня в Минске сторонам удастся договориться о деэскалации конфликта, то остановить этот шабаш ("парад пленных" в Донецке стал его высшей точкой), можно очень быстро. По сути, нам хватит 2-3 недели, чтобы очисть Донбасс. Если же этого не произойдет, если Россия продолжит реализацию своей политики, направленной на уничтожение Украины, будет очень сложно. Однако потери будут не только у нас, но и у них. Им придется очень много искать боевиков для этой войны. Потому что все, кто сюда приходят с оружием, - здесь остаются", - отметил он.

Глава обладминистрации также прокомментировал информацию о колонне российской техники, которая накануне пересекла границу в Донецкой области. Тарута также заверил, что Донецкая государственная администрация не собирается переезжать из Мариуполя и работает в обычном режиме.

"Что касается оперативной ситуации, то в понедельник 25 августа утром действительно из "Градов" и минометов был обстрелян блокпост пограничников чуть выше Новоазовска в районе села Розы Люксембург. Затем на территорию Украины зашла колона военной техники и углубилась на 5-6 километров. Однако никаких боев не было. Боевики сами остановились и окопались", - отметил он.

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"К сожалению, некоторые, мягко говоря, недальновидные люди, поторопились с комментариями. Тот же Игорь Мосейчук, который давно не имеет никакого отношения к "Азову", сделал ряд недвусмысленных заявлений о полномасштабном вторжении и боях. В результате было создано огромное поле напряжения. Люди напуганы. Начали звонить, собирать вещи. На заправках образовалась очередь в два километра. В магазинах - ажиотаж. Народ бросился искать бомбоубежище. Началась полная паника, которую, слава Богу, удалось постепенно загасить", - сказал Тарута.

"Тем не менее, еще один участок границы вероломно нарушен российской стороной. Все зафиксировано, что в перспективе станет нашим аргументом в международных судах", - подчеркнул глава ОГА.