На освобожденной от боевиков территории СБУ задержала диверсионную группу

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в частности, возле села Александровка Луганской области контрразведчики Службы безопасности выявили разведывательно-диверсионную группу, которая действовала против сил АТО. В ходе спецоперации сотрудники СБУ совместно с подразделением ГУР Минобороны Украины задержали одного из членов группы, второй ликвидирован. Изъято огнестрельное оружие, в т.ч. гранатомет.

В Волновахе Донецкой области задержан член террористической организации «ДНР», в жилище которого изъят АК-74, ПМ, 2 гранаты, около 500 патронов, 200 г пластида, а также агитки с противоправными призывами. Во время задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление стражам порядка, отмечается в сообщении.

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Также в Константиновке Донецкой области сотрудники СБУ задержали местного жителя, который по заказу террористов «ДНР» неоднократно изготовлял самодельные взрывные устройства и непосредственно принимал участие в подготовке терактов. В жилище злоумышленника изъяты самодельные взрывные устройства и материалы для их изготовления, информировали в пресс-центре.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.