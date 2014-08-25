СБУ задержала диверсанта, который под видом мирного жителя собирал разведданные

Служба безопасности Украины 23 августа задержала в г. Красный Лиман Донецкой области боевика «ДНР» – гражданина Украины «М», который передавал террористам данные о дислокации и перемещении украинских военных.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, «М» информировал террористов относительно маршрутов передвижения и вооружения блокпостов и патрулей сил АТО в г. Красный Лиман, говорится в сообщении.

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«Установлено, что во время освобождения Славянска и Артемовска, а также уничтожения боевиков в городах Зугрес, Торез, пгт Кировское Донецкой области задержанный собирал и передавал данные о численности личного состава, видах вооружения, количестве и техническом состоянии военной техники ВС Украины и Нацгвардии», - сообщили в СБУ.

Также он непосредственно принимал участие в вооруженных нападениях на украинских воинов в составе диверсионно-разведывательной группы, подчеркнули в пресс-центре. «Диверсант, выполняя задание террористов, остался в тылу и под видом мирного жителя собирал разведывательную информацию, которую боевики «ДНР» использовали для нападений на украинских военных, нанесения ударов по колоннам бронетехники», - отмечается в сообщении.

Продолжаются оперативно-следственные действия.