На Черниговщине СБУ арестовала боевика "ДНР"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Подозреваемого на прошлой неделе задержали следователи управления СБУ в Черниговской области. Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УКУ (участие в террористической организации). Судом избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Досудебное расследование по уголовному производству проводит следственный отдел управления СБУ в Черниговской области, процессуальное руководство осуществляется отраслевым отделом прокуратуры области.

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