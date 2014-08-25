Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что Россия хочет направить второй «гуманитарный конвой» в Украину на этой неделе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

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«Мы направили вчера ноту в МИД Украины с информированием о нашем намерении подготовить очередной конвой с гуманитарными грузами – приложили подробный перечень номенклатуры и количество тех грузов, которые планируются к отправке, и выразили надежду на сотрудничество с украинскими властями в согласовании всех необходимых формальностей», - сказал Лавров.

Он заявил, что РФ рассчитывает, что на это потребуется, с «учетом имеющегося опыта», непродолжительное время.

«Мы хотим договорится об условиях доставки второго конвоя по тому же маршруту в тех же параметрах с участием украинских пограничников и таможенников в самое ближайшее время. По крайней мере мы убеждены, что это надо сделать на этой неделе», - завил Лавров.

При этом он сообщил, что аналогичная нота направлена в Международный комитет Красного Креста с приглашением принять участие в этой работе.

Он заявил, что РФ надеется, что «искусственных задержек», как это было с первым конвоем, не будет.

Лавров подчеркнул, что Россия готова использовать контакты с «ополченцами», чтобы они подтверждали гарантии безопасности при доставке в зону конфликта украинских гуманитарных грузов.

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Как сообщал УНИАН, первая колонна в составе 280 грузовиков с «гуманитарной помощью» для жителей Донбасса прибыла из России к границе с Украиной 14 августа.

Эта российская автоколонна пересекла границу с Украиной без разрешения украинских властей и без согласования с Международным комитетом Красного Креста.

При этом активисты сообщали, что грузовики с «гуманитаркой» полупустые.

23 августа спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко заявил, что в грузовики, которые зашли под видом гуманитарной помощи из России, загружают оборудование военного завода "Топаз" и Луганского патронного завода.