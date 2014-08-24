Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил одесситов, которые не позволили разжечь в городе пламя войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Одессе, выступая перед началом военно-морского парада по случаю Дня Независимости Украины.

Президент выразил удовлетворение тем, что, проезжая сегодня по улицам города, он обратил внимание, сколько в Одессе патриотов, сколько в Одессе украинских флагов, которыми его приветствовали.

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”Одесса, благодарю вас за это”, - сказал Порошенко.

По словам главы государства, в Одессе можно увидеть улыбающихся, доброжелательных и спокойных людей.

”Так выглядит мир и спокойствие, которые, к сожалению, утрачены в Донецке и Луганске”, - отметил он.

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По словам президента, то, что боевики и сепаратисты ”не смогли разжечь здесь пламя войны, заслуга одесситов - спокойных, уравновешенных людей”.

Вместе с тем он подчеркнул, что жители Одессы ”тоже заплатили за это дорогой ценой во время событий 2 мая”.

Президент также подчеркнул, ”каким незаметным может быть переход от спокойствия к войне”.