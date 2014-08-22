Совет Безопасности ООН проведет закрытое заседание по Украине
Совет Безопасности ООН сегодня соберется на очередное закрытое заседание по Украине.
Об этом сказано на сайте Совета.
Согласно сообщению, СБ ООН проведет консультации в закрытом режиме сегодня в 15:00 (22:00 по Киеву).
Читайте также21-24 августа Украину посетит заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросамВ частности, в повестке дня - рассмотрение письма от постоянного представителя Украины в ООН от 28 февраля и "другие вопросы".
Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 августа, власть России без согласования с Украиной и Международным комитетом Красного Креста отправила колонну грузовиков с так называемой «гуманитарной помощью» в Луганск.
Все 280 грузовиков «гуманитарного конвоя» уже пересекли границу Украины.
Украинский МИД заявил о незаконности вхождения российского гуманитарного конвоя в Украину, а глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко назвал это прямым вторжением РФ.
Также, в частности, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Совет безопасности ООН должен осудить вторжение российского “гуманитарного конвоя” в Украину.
«Сегодняшний акт агрессии, осуществленный Россией, является серьезным нарушением международного права», - заявил Линкявичюс, подчеркнув, что он «должен быть осужден Советом безопасности ООН».