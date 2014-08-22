Совет Безопасности ООН проведет закрытое заседание по Украине

Об этом сказано на сайте Совета.

Согласно сообщению, СБ ООН проведет консультации в закрытом режиме сегодня в 15:00 (22:00 по Киеву).

Читайте также21-24 августа Украину посетит заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросамВ частности, в повестке дня - рассмотрение письма от постоянного представителя Украины в ООН от 28 февраля и "другие вопросы".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 августа, власть России без согласования с Украиной и Международным комитетом Красного Креста отправила колонну грузовиков с так называемой «гуманитарной помощью» в Луганск.

Все 280 грузовиков «гуманитарного конвоя» уже пересекли границу Украины.

Украинский МИД заявил о незаконности вхождения российского гуманитарного конвоя в Украину, а глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко назвал это прямым вторжением РФ.

Также, в частности, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Совет безопасности ООН должен осудить вторжение российского “гуманитарного конвоя” в Украину.

«Сегодняшний акт агрессии, осуществленный Россией, является серьезным нарушением международного права», - заявил Линкявичюс, подчеркнув, что он «должен быть осужден Советом безопасности ООН».