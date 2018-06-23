Чем чреваты досрочные выборы

Минуло всего каких-то четыре месяца со дня завершения последней избирательной кампании, как украинские политики вовсю заговорили о новых досрочных парламентских выборах.

Некоторые из них уже поспешили назвать 5 февраля датой начала отсчета 30-дневного срока бездействия Верховной Рады, которая продолжает блокироваться депутатами из фракций Партии регионов и КПУ. Если в течение указанного времени парламент не заработает, то Президент получит право досрочно прекратить его полномочия согласно статье 90 Конституции Украины.

Внеочередные выборы могут быть назначены главой государства через 60 дней после прекращения полномочий Верховной Рады – так говорится в статье 77 Конституции. Следовательно, если парламент после 5 февраля не начнет функционировать в течение месяца, то следующие выборы возможны уже в мае.

Однако, опять таки, статьей 90 Конституции предусмотрено, что полномочия парламента, избранного на внеочередных выборах, не могут быть прекращены в течение одного года. При соблюдении этой конституционной нормы следующие выборы в Верховную Раду могут быть назначены Президентом в октябре нынешнего года.

Вероятность досрочных выборов осенью 2008 года видится сегодня весьма высокой. В частности, об их возможности заявил в интервью, транслировавшемся в субботу тремя украинскими телеканалами, Виктор Янукович. Хотя его фразы об этом прозвучали и не очень уверенно, коль скоро потом лидер Партии регионов опять завел старую песню о новом формате коалиции.

Как бы там ни было, но тема живо обсуждается. И всех украинских политиков, понятно, сейчас остро волнует возможный исход новой избирательной кампании – кто проиграет от перевыборов, а кто выиграет.

Мнения большинства политических аналитиков по данному поводу сходны. Сейчас, за счет значительного повышения пенсий, зарплат, социальных пособий и в связи с начавшимися выплатами компенсаций в Ощадбанке, растет рейтинг Юлии Тимошенко и, соответственно, ее политической силы. Теряют же народную поддержку – и этот факт также признают многие политологи – «регионалы». Не добавляет им баллов и блокирование работы парламента в связи с мало кого из украинцев всерьез волнующей проблемой «письма трех» в НАТО.

В этом плане весьма показательным было голосование гостей последней «Свободы слова с Савиком Шустером». А это двести человек, собранных социологической службой со всех регионов Украины, разных по полу, возрасту и уровню образования.

Такое голосование подтвердило упомянутые выше оценки экспертов и, думается, заслуживает внимания. Предлагаем, не мудрствуя лукаво, провести некоторые вычисления.

Итак, у собравшихся на передаче двухсот украинцев спросили, какие партии или блоки они поддержали 30 сентября прошлого года и как бы проголосовали, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Выяснилось, что Партия регионов утратила бы 6,9% голосов по сравнению с результатами последних выборов, БЮТ прибавил бы 2,9%, НУ–НС – минус 0,5%, КПУ – плюс 0,4%, Блок Литвина – плюс 1,6%, СПУ – на прежнем уровне, против всех – плюс 4,7%.

Если вспомнить результаты последних досрочных выборов (ПР – 34,37%, БЮТ – 30,71%, НУ–НС – 14,15%, КПУ – 5,39%, Блок Литвина – 3,96%, против всех – 2,73%) и учесть названные поправки, то в случае проведения выборов в эти дни получился бы такой результат голосования:

Блок Юлии Тимошенко – 33,61%, 176 мандатов;

Партия регионов – 27,47%, 144 мандата;

Наша Украина – Народная самооборона – 13,65%, 71 мандат;

Коммунистическая партия – 5,79%, 30 мандатов;

Блок Литвина – 5,56%, 29 мандатов;

Против всех – 7,43.

Таким образом, Партия регионов недосчиталась бы 21 голоса в Верховной Раде, НУ–НС потерял бы один мандат, фракция БЮТ увеличилась бы на 20 штыков, коммунистов стало бы на 3 человека больше, у Блока Литвина прибавилось бы 9 депутатов.

Однозначно выиграл бы при таком раскладе только БЮТ – поимев наибольшую фракцию в Верховной Раде. На этом фоне еще бледнее стали бы выглядеть НУ–НС и почетный куратор этого блока Виктор Ющенко, что очень для него некстати накануне приближающихся президентских выборов.

КПУ и Блок Литвина, несмотря на увеличение своих фракций, как это ни парадоксально, тоже проиграли бы. Ведь коалиция БЮТ и НУ–НС теперь насчитывала бы 247 депутатов, и в этой ситуации необходимость уговаривать мелкие фракции по какому-либо голосованию просто отпадает.

Но больше всех пострадает в данном случае, естественно, Партия регионов. Часть ее электората переметнется на сторону БЮТ, Блока Литвина и КПУ. «Регионалы» уже не смогут больше хвастать наибольшей численностью своей фракции, что давало им якобы право на формирование парламентского большинства. Такое развитие событий, естественно, не на руку Виктору Януковичу – как одному из будущих претендентов на президентскую булаву.

Но существует сценарий, который был бы для Партии регионов еще более печальным... Причем резко упасть могут рейтинги не только Януковича и его политической силы, но и Президента Ющенко.

Уже всем совершенно очевидно, что завуалированное ранее противостояние Президента, его Секретариата и Юлии Тимошенко в последние дни перешло в открытую форму. Раньше Виктор Андреевич и Юлия Владимировна порознь озвучивали разное видение, например, по проблемам газовых поставок в Украину, в отношении влияния на инфляцию компенсационных выплат в Ощадбанке и прочее. Теперь же Президент пошел на конкретный шаг, препятствующий планам правительства по скорой приватизации – он свои Указом не позволил Кабмину отстранить Валентину Семенюк от должности главы ФГИУ. Последствия этого резкого поступка можно предугадать.

Госбюджетом предусмотрено лишь 6 млрд. грн. на выплаты компенсаций обесцененных вкладов. С 11 января по 5 февраля Ощадбанк выплатил чуть более 330 млн. долл. компенсаций – это примерно 1,7 млрд. грн. Темпы выплат указывают на то, что 6 млрд. грн. закончатся в течение нескольких ближайших месяцев. А еще 12 млрд. грн. на данные цели предусмотрено выделить за счет поступлений от приватизации.

Если же в течение ближайшего времени Кабмину не удастся продать Одесский припортовый завод, «Укртелеком» или другие крупные объекты, то денег на дальнейшие выплаты компенсаций может не оказаться. А ведь многие люди записались в Ощадбанке на регистрацию за получением своей тысячи гривен на много месяцев наперед. Естественно, граждане возмутятся, если данные выплаты будут вдруг прекращены. И припомнят, как Тимошенко и Турчинов призывали народ не толпиться в очередях – денег на всех, мол, хватит, мы вам это обещаем.

В складывающейся ситуации громко хлопнуть дверью может через пару месяцев уже Юлия Тимошенко. Фракция БЮТ или выйдет из коалиции – в расчете, что большинство членов фракции НУ–НС вряд ли пойдут на альянс с Партией регионов, или снова сдаст свои депутатские мандаты (их у них 156). Тимошенко и депутаты из БЮТ в течение избирательной кампании, естественно, постараются доходчиво объяснить народу, что воплощению в жизнь благих намерений правительства по выплате компенсаций, существенному повышению социальных стандартов, укрощению инфляции, а также по борьбе с коррупцией, по отмене депутатских льгот и т.д. помешали Ющенко на пару с Януковичем. Президент ставил палки в колеса правительству, а «регионалы» не давали работать Верховной Раде.

В необычайной способности Юлии Владимировны убеждать украинцев, наверное, никто не сомневается. Поэтому завершиться такая избирательная кампания может полным триумфом Тимошенко.

На сегодня совершенно очевидно, что политические силы, добивающиеся досрочных парламентских выборов – в том числе путем провоцирования на это бютовцев – очень сильно рискуют. Видятся более логичными рассуждения тех оппонентов Тимошенко, которые предлагают просто подождать – пока она надорвется под грузом собственного социального и политического популизма. Ведь замахнулась она очень широко, а проколов разных калибров (откровенно слабая организация работы Ощадбанка, шокирующая январская инфляция и т.п.) предостаточно.

Впрочем, не исключено, что Юлия Владимировна и сама не прочь разыграть козырную для нее карту досрочных выборов – даже если сейчас удастся преодолеть торможение президентской стороной приватизационных устремлений. Надо сказать, что трудностей у Тимошенко с поиском других поводов для соответствующих действий не предвидится.

Юрий Глухов