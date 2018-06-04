Украинский интерес. Путин обостряет по максимуму, ожидание Меркель и газовая неопределенность

Европейские попытки способствовать переговорам между Украиной и Россией для урегулирования ситуации на Донбассе завершились относительным успехом. Переговоры в Берлине между главами МИД России, Украины, Германии и Франции продолжались 5 часов, но не принесли практически никакого результата. Разве что неугомонный в своем отрицании очевидного Сергей Лавров предложил вернуться к апрельским Женевским договоренностям, что может быть воспринято исключительно в качестве издевки. Россия перестала скрывать свое стремление максимально уничтожить инфраструктуру Донбасса и последовательно уворачивается от ведения переговоров с Украиной.

Договоренности о встрече в Минске, в которой должны принять участие Президент Украины, лидеры Таможенного Союза и трое еврокомиссаров, можно назвать отнюдь не дипломатическим прорывом, а лишь надеждой на ведение переговоров. Путин долго выбирал место, где он мог бы оказаться за одним столом с Петром Порошенко, и остановился на Минске, что должно было стать раздражителем для Старого Света Готовность еврокомиссаров прибыть в гости к «последнему диктатору Европы» выглядит реверансом перед Киевом. Хотя официальной темой для обмена мнениями станет имплементация Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, но вряд ли удастся обойти вниманием и происходящее на Донбассе.

Россия решила предельно обострить ситуацию накануне встречи в Минске, где Порошенко мог поставить нелицеприятные вопросы Путину. Без согласования с Международным Комитетом Красного Креста российские власти двинули «гуманитарный конвой» на Луганск, заставив весь мир вновь пристально наблюдать за происходящим на востоке Украины. Необходимо понимать, что эта «авто-гидро-солонка» из почти трех сотен грузовиков не просто является отвлекающим маневром, но и средством максимально обострить ситуацию в двусторонних отношениях. Следует понимать, что перебрасывать военную технику и людские резервы на помощь сепаратистам Россия может и без белых грузовиков, но предпочитает устроить показательное выступление. Не исключено, что активизация «конвойной» тему связана с установлением украинскими военными контроля над городом Иловайск, который сепаратисты тщетно пытаются отбить.

В сложившейся ситуации официальный Киев пытается заручиться максимальной поддержкой Европейского Союза с учетом того, что ни ЕС, ни США не готовы идти на максимальную конфронтацию с Россией. 23 августа, на День украинского флага, Киев посетит Ангела Меркель, от приезда которой ожидают достаточно напряженных переговоров. Канцлер Германии и самый могущественный политик Европы в последний раз посещала нашу страну летом 2008 года, но сегодня ситуация кардинально отличается. Интересно, сожалеет ли сегодня Ангела Меркель о том, что шесть лет назад вместе с Францией торпедировала предоставление Украине и Грузии ПДЧ для подготовки к вступлению в НАТО.

В вопросе подготовки к отопительному сезону у Украины нет поводов для оптимизма, поскольку уже два месяца российский газ «Нефтегаз Украины» не получает, а компенсировать его с помощью реверсных поставок из Центральной Европы вряд ли удастся. Более того – нашей стране необходимо готовиться к психологической атаке «Газпрома», традиционно действующего в тесной связке с Кремлем. Это означает, что миллионам украинцев придется пережить самую холодную зиму за годы независимости, а коммунальщикам – припомнить ситуацию в Алчевске в январе 2009 года. Так сегодня выглядит весомая часть платы за реальную независимость Украины, которую нашей стране приходится отстаивать с оружием в руках.