В Мюнхене вандалы надругались над мемориальной доской проводникам ОУН

«Организация украинских националистов считает акт вандализма, совершенный в Мюнхене на фасаде дома на Цеппелинштрассе, 67, ярко выраженным политическим преступлением. Это циничное надругательство над светлой памятью Ярослава и Славы Стецько», – отметил председатель ОУН (б) Стефан Романив.

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Об этом сообщает Украинская информационная служба.

Он отметил, что «это преступление не может остаться безнаказанным».

«Экстремистская преступная деятельность антиукраинских сил в последнее время значительно активизировалась не только в Украине, но и за ее границами. В частности, недавно вандалы разрисовали гнусными надписями и нацистской символикой украинскую церковь в Австралии, пытались разрушить могилу проводника ОУН Степана Бандеры в Мюнхене, а вот теперь надругались над мемориальной доской Стецько», – заметил Романив.