Командиру "Донбасса" Семенченко успешно провели операцию - Аваков

Раненого в боях за Иловайск командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко вертолетом отправили в Днепропетровск.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Борис Филатов.

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"С Семеном все ок. Осколочные. Бился прямо на передовой как лев. Забираем его вертолетом на Днепр. Просьба бананы с апельсинами в "Мечникова" не таскать. Не хватало ему еще диатеза", - написал Филатов.

Позже глава МВД Арсен Аваков в соцсетях сообщил, что с Семенченко все хорошо, операция прошла удачно.

"Только что закончилась операция в Днепропетровске. Врач говорит - родился в рубашке. Осколок пробил ключицу, ребро и остановился. Операция прошла успешно! Послеоперационный сон. Прорвемся", - написал он.