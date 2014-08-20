Суд арестовал двух жителей Запорожья, подозреваемых в вербовке боевиков

Как сообщили УНИАН в пресс-центре УСБУ в Запорожской области, «19 августа суд избрал для задержанных «вербовщиков» меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца – на период проведения досудебного расследования».

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Как сообщал УНИАН, двое жителей Запорожья – мужчина 1978 г.р. и женщина 1972 г.р. – в минувшие выходные были задержаны сотрудниками УСБУ в Запорожской области за проведение вербовки людей для отправки в лагеря военной подготовки на территории РФ и Крыма с целью подготовки к участию в военных действиях на стороне террористов.

Действия «вербовщиков» квалифицированы, как совершение преступления, предусмотренного ст. 111 УК Украины – «Государственная измена».

Досудебное расследование проводит следственный отдел УСБУ в Запорожской области.