СБУ ликвидировала боевиков, которые корректировали обстрел позиций сил АТО

Спецгруппой контрразведки Службы безопасности Украины совместно с бойцами батальона «Айдар» ликвидирована разведывательно-диверсионная группа террористической организации «Луганская народная республика», которая корректировала огонь артиллерийских орудий и минометных расчетов террористов по позициям сил АТО и мирным кварталам.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

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"У одного из боевиков, который был членом группы так называемого «Всевеликого войска Донского», найдено военное снаряжение российского производства, принадлежащего МО РФ, в/ч 55472. Это подтверждает соответствующий формуляр с печатью воинской части. По оценке специалистов, найденное снаряжение - артиллерийская панорама ПГ-1М, используется для наведения артиллерийских орудий при стрельбе прямой наводкой с закрытых позиций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у боевика были найдены таблицы корректировки огня и другая документация, которая свидетельствует об участии Российской Федерации в поддержке террористов, орудующих на территории Луганщины.