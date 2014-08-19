Боевики продолжают обстреливать позиции сил АТО из систем залпового огня - Тымчук

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук в соцсети.

"Противник активно ведет обстрелы позиций сил АТО, в том числе с территории России. В частности, дважды (из минометов и из БМ-21 «Град») обстреляны позиции близ н.п.Кутейниково. На протяжении ночи неоднократно обстреливались позиции сил АТО в районе Саур-Могилы. Обстрел велся из БМ-21 «Град» со стороны н.п.Снежное", - написал эксперт. Читайте такжеТымчук: Силовки ведут бои по удержанию позиций в районе Саур–Могилы

Кроме этого, боевики дважды (из минометов и из БМ-21 «Град») обстреляли позиции возле населенного пункта Петровское.

Со стороны России из БМ-21 «Град» были обстреляны позиции сил АТО близ госграницы в Луганской области.

"Со стороны н.п.Харцызск былобстрелян взводный опорный пункт. Обстрел велся из БМ-21 «Град». Из минометов обстреляны позиции близ н.п.Фащевка, блок-поста в зоне проведения операции и командного пункта со стороны н.п.Дебальцево", - говорится в сообщении.