У Порошенко заявляют, что у Украины есть шанс перейти к мирному процесу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

По словам Чалого, сегодня есть "шанс перейти уже к реальной дорожной карте выхода из войны к мирному процессу". "Это еще только шанс и это еще не гарантировано, но по крайней мере сложный переговорный процесс президента Украины Петра Порошенко с партнерами из Европейского Союза, после телефонных консультаций с президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу, с лидерами европейских стран привел к тому, что сегодня согласована позиция о привлечении Европейского Союза к встрече в Минске 26 августа в формате Украина - Европейский Союз - Евразийская тройка, для обсуждения вопросов и зоны свободной торговли, вопросов энергетических, вопроса ситуации на Донбассе", - сказал он.

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Заместитель главы АП отметил, что высокое представительство со стороны ЕС на встрече в Минске предоставляет возможность "обсудить комплекс вопросов". Вместе с тем, украинская делегация, сказал он, формируется.

Кроме того, Чалый напомнил, что в дипломатической дорожной карте на 30 августа запланирован визит Порошенко в Брюссель.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз на встрече президентов стран Таможенного союза с Порошенко в Минске 26 августа будут представлять верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, вице-президент ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер и еврокомиссар по вопросам торговли Карл Де Гухт.

Кроме того, Порошенко принял приглашение президента Европейского Совета Германа Ван Ромпея и президента Еврокомиссии Баррозу осуществить рабочий визит в Брюссель 30 августа.