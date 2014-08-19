В ЕС продолжают настаивать, чтобы РФ прекратила поставки оружия и боевиков на восток Украины

Так корреспонденту УНИАН прокомментировали во Внешней службе ЕС заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что РФ не поставляет террористам военную технику.

Читайте такжеГенсек Совета Европы призвал европейские страны оказать Украине гуманитарную помощь

«Мы только можем напомнить выводы Советы ЕС, которые были приняты в минувшую пятницу, в которых ЕС призвал Россию немедленно прекратить любые формы враждебных действий на границе, в частности поставки оружия, военных советников, вооруженных лиц в регион конфликта и отвести свои войска от границы. Мы продолжаем на этом настаивать», - констатировал собеседник агентства.

Комментируя информацию о возможности предоставления Украине военной помощи со стороны ЕС, он отметил, что это вопрос двусторонних отношений Украины с отдельными странами-членами ЕС.

«Это исключительно компетенция стран - членов ЕС», - подчеркнул чиновник ЕС.

Как известно, Песков заявил, что Россия не поставляет боевикам военную технику. Так он отреагировал на заявление «главы правительства ДНР» Александра Захарченко о том, что боевики «ДНР» получили военную технику из России.