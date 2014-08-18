Саперы в зоне АТО за неделю обезвредили свыше 20 тысяч мин, снарядов и гранат

Украинские силовики в течение недели обезвредили свыше 20 тысяч мин, снарядов и гранат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеПорошенко рассказал о 1200 новоприбывших из РФ боевиках и смене тактики АТО

«В условиях активных боевых действий саперами ВС Украины за последнюю неделю обезврежено свыше 20 тысяч мин, снарядов и гранат», - отметил он.

Также Лысенко заметил, что из-за того, что боевики используют мины новейшего образца, военные инженеры обезвредили их методом подрыва.