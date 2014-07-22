Саперы обезвредили 63 взрывчатых снаряда на путях до Славянска

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Специалисты более 10 дней тщательно проверяют каждый мост и железнодорожный переезд, а иногда по просьбе местных жителей заходят и на частные территории, где находят различные виды взрывчатки и снарядов.

"Сейчас бойцы Госспецтрансслужбы нашли и обезвредили 63 разного рода взрывчатых снаряда, 9 мин, 6 гранат от подствольного гранатомета, 4 неуправляемые авиационные ракеты, 6 электродетонаторов и 3 взрыватели к артиллерийским снарядам. Также найдено и уничтожено более 4 кг взрывчатого вещества - аммонит", - говорится в сообщении.

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По информации, саперы уже проверили 37 железнодорожных участков (перегонов, переездов, станций), 19 искусственных сооружений (мостов, путепроводов, труб, виадуков) и 16 автомобильных мостов и путепроводов.

"В Славянске работают специалисты своего дела. Военные транспортники в совершенстве владеют необходимыми навыками и имеют практический опыт разминирования транспортных коммуникаций", - отметил Глава Администрации Госспецтрансслужбы, генерал-лейтенант Николай Мальков.