В Макеевке от попадания снаряда загорелся суд, по городу ездят танки боевиков - очевидцы

В Макеевке Донецкой области, которая находится под контролем террористов, от попадания снаряда загорелось здание, в котором находится народный суд.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили местные жители Макеевки, ставшие очевидцами происходящего.

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По их словам, в Советском районе Макеевки, в пос. Ханжонково в районе 12.00 от попадания снаряда загорелся народный суд, крыша которого была сразу охвачена огнем. Также, по сообщению очевидцев, в соседних домах, школе и Доме творчества выбиты окна. На место происшествия приехали и работали пожарные. Жители сообщили, что сегодня по Макеевке ездили танки террористов с флагами батальона «Восток».