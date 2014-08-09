В Донецке из-за попадания снаряда в частный дом погиб мужчина
В Донецке в результате попадания снаряда в частный дом по ул. Могилевского №7 в Кировском районе города погиб мужчина.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горсовета.
Согласно сообщению, в том же районе снарядом поврежден железнодорожный переезд в районе поселка Горняк. Ввиду этого невозможно движение общественного транспорта по маршрутам №№8 и 63.
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Кроме того, в первой половине сегодняшнего дня с разницей в один час произошло два артобстрела в Петровском районе. В результате обесточены 16 трансформаторных подстанций. Информация о том, пострадали ли жилые дома и жители, на данный момент уточняется.
Также был обстрелян блокпост на въезде в Донецк со стороны Мариупольской трассы, произошло возгорание. На месте работают наряды ГСЧС, которые занимаются локализацией пожара.
Кроме того есть информация о том, что в данном районе есть неразорвавшиеся снаряды, - констатировали в горсовете.